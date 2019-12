Pitbull aşkı başına iş açtı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 'pitbull' besleyen 30 yaşındaki aşçı Halil Can'ın köpeğine, çevredekilerin şikayeti üzerine Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından el konuldu. Can, 'Hera' ismini verdiği ve 5 yıldır beslediği köpeğinin alınmasına engel olamadı.Köpeğini kimin şikayet ettiğini belirleyemeyen Can, sitemini evinin bahçe duvarı üzerindeki tele astığı pankarttaki yazıyla dile getirdi. Can'ın astığı pankartta şu cümleler yer aldı: "Artık rahat rahat korkmadan yoldan geçebilirsiniz. Şikayet ettiğiniz köpeğimiz belediye tarafından götürüldü. İçiniz rahat olsun. Bu işte kimin parmağı varsa Allah belasını versin." Köpeğinin çok uysal olduğunu savunan Can, "Pitbull tehlikelive yasaklı bir ırk ama biz sakin uysal yetiştirdik" dedi. Can, 3 günde bir kafese kapatılan köpeğini görmeye gittiğini belirterek yardım istedi.