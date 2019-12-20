Silahlı saldırı kamerada

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA bir eğlence mekânının önünde üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım'ın tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan Eryıldırım'ın gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan Eryıldırım'ın tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Olay sonrası polis tarafından yakalanan Eray Eryıldırım ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Olay, Fatih Mahallesi'ndeki Toptancılar Bölgesi'nde meydana geldi. Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen Eryıldırım, eğlence mekanına bir süre sonra silahla geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray Eryıldırım, yere dşünce 4 kişiyi yaraladı. Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirdildi.