50 bin çocuğa spor imkânı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 4 yıldır devam edenprojesi kapsamında Antalya'da 'Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' çalışması hız kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. 50 bin çocuğa spor yaptırmanın hedeflendiği çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulu ve Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Antalya Spor Salonu'nda voleybol ve judo çalışması yaptı.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan öğrencilere temel eğitimler verildi.yetenekli olanlar belirlenecek ve belli takımlara yönlendirilecek.