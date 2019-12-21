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50 bin çocuğa spor imkânı

‘Spor yapmayan kalmasın’ projesi kapsamındaki çalışmanın sonuncusu ’da gerçekleşti. Yetenekli olan öğrenciler belirlendikten sonra hocalarının tavsiyesiyle takımlara yönlendirilecek

Giriş Tarihi: 21.12.2019
50 bin çocuğa spor imkânı
Antalya'da 4 yıldır devam eden 'Spor Yapmayan Kalmasın' projesi kapsamında Antalya'da 'Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' çalışması hız kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. 50 bin çocuğa spor yaptırmanın hedeflendiği çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulu ve Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Antalya Spor Salonu'nda voleybol ve judo çalışması yaptı.

YETENEKLİLER SEÇİLİYOR
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan öğrencilere temel eğitimler verildi. Spor salonunda ilk kez spor yapmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin içinden yetenekli olanlar belirlenecek ve belli takımlara yönlendirilecek. Çalışmalara katılan tüm çocuklara birer de katılım belgesi verilerek spora devüm etmeleri sağlanıyor.
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50 bin çocuğa spor imkânı
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