Adliyede isyan var

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) bir günde trafik kazalarıyla ilgili verilen iki karar tartışma yarattı. Burdur'da 13 Mart tarihinde üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezasını, BAM'da 7 yıl 6 aya düşürüldü. Esmer'in 1.92 promil alkollü çıktığı ve kırmızı ışık ihlali yaptığını belirten İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya ve babası Halil Akkaya karara isyan etti.Duruşma sonunda Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları adliye önünde, üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazan pankart açtı. Acılı anne Leyla Akkaya, "19 yaşındaki bir çocuğun hayatı hiç bu kadar ucuz olamaz. Her şey ortada. Kırmızı ışık, kural ihlali, alkol hepsi var. Bir yerde bir boşluk var. Ben artık anne değilim. Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?. Bunun bedelini nasıl ödeyecekler? Verilen ceza 7 yıl 6 ay. Ben o çocuğa 19 senemi verdim. Bunun bedeli olmalı" diye konuştu. Baba Halil Akkaya'da "Artmasını beklerken ceza düştü. Bu burada bitmedi" dedi.başka davada da iki kişinin öldüğü kazanın sanığı serbest kalınca adliye koridoru karıştı 16 Şubat'ta meydana gelen kazada, Elçin Özyurt yönetimindeki hafif ticari aracın çarptığı motosiklette, sürücü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasında yolcu olan Muhammet Açıkgöz (17) yaşamını kaybetmişti. İki kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Elçin Özyurt, Bölge Adliye Mahkemesi'nce cezası düşürülüp tahliye edilince, ölenlerin yakınları karara tepki gösterdi. İki kişinin ölümüne neden olan bir kişinin 9 aylık tutukluluktan sonra serbest kalmasını içlerine sindiremediklerini söyleyen aileler ile sanık avukatları arasında adliye koridorunda arbede yaşandı. Aileler ile sanık avukatları arasında adliye koridorunda arbede yaşandı. Anne Sultan Açıkgöz, "Oğlumu istiyorum. Bana oğlumu verin" feryadının ardından baygınlık geçirdi.