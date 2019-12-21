Babanın acı feryadı

BUGÜN NELER OLDU

Manavgat ilçesinde 15 Aralık'ta meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kazanın acısı dinmiyor. Telad Elmas (67), eşi Ayşe Elmas (62), gelini Aysel Elmas (34) ve torunu Telat Elmas (14) Hatıplar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, 4 canını kaybeden Musa Elmas'ın acısı tazeliğini koruyor. Elmas'ın evinin önünde kurulan taziye çadırı, başsağlığına gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Sürekli dua okunan çadıra gelen vatandaşlar, Musa Elmas'ı teselli etmek de zorlanıyor. Elmas'ın tek teselli ise kazada yaralanan Büşra Elmas'ın (9) taburcu olması oldu.Musa Elmas, yan yana toprağa verilen ailesini, mezarlığa giderek ziyaret etti. Gözyaşları içinde dua eden Elmas'ın eşinin mezarı başında "Bak bıyıklarımı kestim. Sen hep böyle isterdin" sözleri yüreklerini dağladı. Kaza anında arabayı satışa koymak için arkadaşıyla buluştuğunu anlatan Elmas, "Eve döndüğümde kimseyi bulamadım. Ailem dağılmış. Kızım bir hastanede, babam bir hastanede, eşim bir hastanede, oğlum bir hastanede, annem bir hastanede. Hangisine koşacağımı bilemedim" ifadelerini kullandı. Hastaneden taburcu olan kızına acı gerçeği anlatırken zorlandıklarını söyleyen Elmas, "O acıyı bir daha yaşadım. Kızım ağladı ben ağladım" dedi.