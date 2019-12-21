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BAKA’da 2020 bütçesi masada

Giriş Tarihi: 21.12.2019
BAKA’da 2020 bütçesi masada
BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu'nun 2019'un son olağan toplantısı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı. Toplantıda, 2020 yılı bütçesi masaya yatırıldı.

30 MİLYON LİRA
Geçen yıl 33 projeye 20 milyon TL destek verdiklerini hatırlatan Karaloğlu, "Projelerin eş sermayeleriyle 28 milyonluk bir destek anlamına geliyor. İnşallah bölgemizde 33 projeyle yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım gerçekleşmiş olacak" dedi. Karaloğlu, destek verilen başlıkların mesleki eğitim, sosyal kalkınma ve turizm altyapısı olduğunu hatırlatarak, yatırımların tüm bölgeye katkı sağlayacağının altını çizdi.
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BAKA’da 2020 bütçesi masada
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