Batı Akdeniz tek yumruk oldu

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ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya ve Burdur heyetlerini ağırladı. Bölge ekonomisinin gelişmesi için birlikte hareket etme kültürünün önemine dikkat çekilen toplantıda, ortak projeler değerlendirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, daha önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da yapan Başdeğirmen'le yakın ilişki içinde olduklarını belirterek, "Daha önceki belediye başkanları ile bu iletişimi kuramıyorduk. Bu yakınlık, ortak çalışmalar için çok büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.Şükrü Başdeğirmen de birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "İlişkilerimiz şehrimize artı olarak yansıyor. Birlikte çalışmamıza imkân veriyor. Antalya bizim en önemli ticari partnerimiz. Bu bölgenin üç iliyiz. Bu üç il birbirine çok iyi sarılmalı ki, üçümüzde güzel büyüyelim. Bunu da yaptığımızı gösteriyoruz. Bir birimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını da biliyoruz. Bizleri ziyaretlerinize teşekkür ediyorum" dedi.Burdur Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun Başdeğirmen'i ziyaretinde de ortaklık kültürü vurgulandı. Başdeğirmen, "Komşuyuz, birbirimize bağlıyız. En önemli beraberlikler komşuluklarla gelişiyor. Biz de komşumuzun kıymetini biliyoruz, birlikte güzel işler yapabileceğimizi biliyoruz. Bölgemizin refah düzeyinin yükselmesi bizlerin görevi" diye konuştu.