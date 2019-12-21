Belediyeciler sahada ter attı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Daire Müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyeleri'nden oluşturulan ve 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği futbol müsabakaları tamamlandı. Milli Egemenlik Stadı'ndaki, karşılaşmalar sonucunda final grubunakaldı. Final karşılaşması, Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı.SAHADA KUTLAMAdestek ve yoğun ilginin olduğu karşılaşmayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, Belediye İş Sendika Başkanı Cemal Kurt, personeller ve sporsever izledi. Şampiyon olan Fen İşleri Müdürlüğü takımı, birinci olmanın coşkusunu davul-zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Başkan Başdeğirmen ve ekibi, turnuvada ilk 3'te dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.