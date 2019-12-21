Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Belediyeciler sahada ter attı

Belediyeciler sahada ter attı

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Belediyeciler sahada ter attı
ISPARTA Belediyesi Daire Müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyeleri'nden oluşturulan ve 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği futbol müsabakaları tamamlandı. Milli Egemenlik Stadı'ndaki, karşılaşmalar sonucunda final grubuna Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Bahçeler Müdürlüğü kaldı. Final karşılaşması, Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı. Final maçını 2-1 kazanan Fen İşleri şampiyonluğa ulaştı.

SAHADA KUTLAMA
DAVULLU-ZURNALI destek ve yoğun ilginin olduğu karşılaşmayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, Belediye İş Sendika Başkanı Cemal Kurt, personeller ve sporsever izledi. Şampiyon olan Fen İşleri Müdürlüğü takımı, birinci olmanın coşkusunu davul-zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Başkan Başdeğirmen ve ekibi, turnuvada ilk 3'te dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediyeciler sahada ter attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN