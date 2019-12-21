Belediyeciler sahada ter attı

ISPARTA
Belediyesi Daire Müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyeleri'nden oluşturulan ve 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği futbol müsabakaları tamamlandı. Milli Egemenlik Stadı'ndaki, karşılaşmalar sonucunda final grubuna Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Bahçeler Müdürlüğü
kaldı. Final karşılaşması, Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı. Final maçını 2-1 kazanan Fen İşleri şampiyonluğa ulaştı.
SAHADA KUTLAMA
DAVULLU-ZURNALI
destek ve yoğun ilginin olduğu karşılaşmayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, Belediye İş Sendika Başkanı Cemal Kurt, personeller ve sporsever izledi. Şampiyon olan Fen İşleri Müdürlüğü takımı, birinci olmanın coşkusunu davul-zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Başkan Başdeğirmen ve ekibi, turnuvada ilk 3'te dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.