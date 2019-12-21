Bu onur hepimizin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere 45 yıl sonra gelen madalya ve beratları törenle verildi.Manavgat Kaymakamlığında düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Kılıç ile ilçede oturan 7 Kıbrıs gazisi ve yakınları katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında madalya ve beratlarını gazilere veren Kaymakam Mustafa Yiğit, "45 yıl önce Kıbrıs'ı savunan değerli gazilerimize, madalyalarını vermek bugün bize nasip oldu. Bu onur sizin" dedi.Kaş'ta da düzenlenen törende 13 gazi, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kaşlı gaziler madalyalarına kavuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen milli mücadele madalyaları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki törendekonuşan Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Türkiye'nin geçmişte çok zor günlerden geçtiğini hatırlatartı. Ulutaş, "Bugün bunu daha iyi idrak etmekteyiz. Ülkenin birliğine ve beraberliğine daha çok sahip çıkarak, kendinden emin adımlarla yoluna devam ederek, bu badireleri atlatacağına inanıyorum" dedi.