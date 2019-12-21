‘Bu Sazı Çalarım’ projesi

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ANTALYA Kaş'taki Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Emre Dayıoğlu 'Bu Sazı Çalarım' adlı bir proje başlattı. Dayıoğlu, projede maddi imkanı olmayan, saz çalmak isteyen öğrencilere saz hediye ediyor. Projeyi sosyal medya hesabında paylaşan Dayıoğlu, takipçilerinden saz bağışı topluyor. Topladığı sazları ilk, orta ve liselerde görev yapan müzik öğretmenlerinin talebi doğrultusunda öğrencilere ulaştırıyor. İlk etapta her okulda üç öğrenciye, birer saz hediye eden Dayıoğlu, en son Kaş - Kınık Yurdusev Ulus İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Deniz Levent Yalçın'ın isteği doğrultusunda üç öğrenciye saz hediye etti.