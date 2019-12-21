Cisse geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor'un pazartesi günü deplasmanda oynayacağı ve büyük önem verdiği Yukatel Denizlispor maçı öncesi Cisse sürprizi yaşandı.Şimşekler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde basına kapalı olarak sabah yaptığı antrenmanı basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı antrenman yaptı. İdman dar alanda pas ve yön değiştirme çalışması ile devam etti. Turuncu-yeşilli takımın antrenmanı tam sahada taktik çalışmasıyla tamamladı.Sağlık ekibinin uygun görmesihalinde Cisse'nin takımdaki yerinialabileceği belirtildi.SÜPER Lig'de kullanılan korner sayıları ve oranlar açıklandı. Ligde en fazla korner kullanan takım maç başına 6.3 ile lider Demir Grup Sivasspor oldu. Antalyaspor'un ikinci sırada yer aldığı köşe atışlarında Aytemiz Alanyaspor'da en fazla korner kullanan 3. takım unvanını elde etti.Beşiktaş 5. 9, Fenerbahçe 5.1, ve Galatasaray ise 4.9 ortalama ile alt sıralarda yer aldı. En az korner atışı kullanan takım ise 3.1 ile Konyaspor oldu.