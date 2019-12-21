Cisse geri döndü

Aytemiz Alanyaspor'un pazartesi günü deplasmanda oynayacağı ve büyük önem verdiği Yukatel Denizlispor maçı öncesi Cisse sürprizi yaşandı. Sakatlığı devam eden golcü oyuncu dün takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Şimşekler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde basına kapalı olarak sabah yaptığı antrenmanı basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı antrenman yaptı. İdman dar alanda pas ve yön değiştirme çalışması ile devam etti. Turuncu-yeşilli takımın antrenmanı tam sahada taktik çalışmasıyla tamamladı.
TAKIMDA 3 EKSİK VAR
Yakutel Denizlispor deplasmanına Siopis, Welinton ve Bammou'dan yoksun olarak çıkacak Alanyaspor'da Papiss Cisse'nin sakatlığının geçmesi moralleri düzeltti.
Sağlık ekibinin uygun görmesi
halinde Cisse'nin takımdaki yerini
alabileceği belirtildi.
KÖŞEDEN VURDUK
SÜPER Lig'de kullanılan korner sayıları ve oranlar açıklandı. Ligde en fazla korner kullanan takım maç başına 6.3 ile lider Demir Grup Sivasspor oldu. Antalyaspor'un ikinci sırada yer aldığı köşe atışlarında Aytemiz Alanyaspor'da en fazla korner kullanan 3. takım unvanını elde etti. Antalyaspor'un maç başına korner ortalaması 6.2, Aytemz Alanyaspor'un ortalaması ise 6.1 olarak gerçekleşti.
Beşiktaş 5. 9, Fenerbahçe 5.1, ve Galatasaray ise 4.9 ortalama ile alt sıralarda yer aldı. En az korner atışı kullanan takım ise 3.1 ile Konyaspor oldu.