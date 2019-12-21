Okulunda yaşayacak

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Antalya'nın Serik ilçesinde, temmuz ayındaki trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu 22 yaşındaki Hüseyin Karatoy'un adı eski okulunda yaptırılan kütüphane yaşatılıyor.Serik'te esnaflık yapan Salih Karatoy, 25 Temmuz 2019 tarihinde Kayaburnu Mahallesi'nde 07 YS 372 plakalı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitiren Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan oğlu Hüseyin Karatoy'un anısına, oğlunun daha önce okuduğu Serik Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.Açılışta konuşan baba Salih Karatoy, oğlunun okumayı çok sevdiğini o yüzden de onun anısına öğrencilerin okuması için kütüphane yaptırdığını söyledi. Kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, belediye başkan yardımcıları Kemal Yıldırım ve Ziya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürleri ve Hüseyin Karatoy'un yakınları katıldı. Öğrenciler kısa bir oyun sergilediği açılışta Kaymakam Mehmet Kurdoğlu tarafından katkılarından dolayı Salih Karatoy'a plaket verildi. Kütüphaneye çeşitli okullardan ve öğretmenlerden yapılan bağışlarla bin 600 kitap toplandı.