300 yataklı hastane

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AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, 300 yataklı yeni bir hastane yapılacağını açıkladı. Taş, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkılacağını yerine tam donanımlı hastane yapılacağını söyledi.Taş, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkılarak yeniden inşa edilmesiyle ilgili bütçenin 2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde yer aldığını belirtti. Ankara'da bu konuyla ilgili olarak temaslarda bulunduğunu anlatan AK Parti İl Başkanı Taş, "Yıkılacak olan hastanedeki personel Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesi'ne aktarılacak. En kısa sürede hastane hizmete geçecek" dedi.Taş, yeni yapılacak hastanenin 300 yataklı olacağını ifade eden İbrahim Ethem Taş, "Yeni hastane binası binasında iki bölüm olacak. Alt katta poliklinikler yer alacak. Diğer bölümlerde tek kişilik toplam 300 yataklı odalar yapılacak. Yoğun bakım ünitesi, diyaliz merkezi, ameliyathanesiyle nitelikli adeta 5 yıldızlı hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Antalyalılar en iyi hizmete layık. Cumhurbaşkanımızın desteği, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin hızıyla kısa sürede projeyi yatırım programına dahil ettik" diye konuştu.