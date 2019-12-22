Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 300 yataklı hastane

300 yataklı hastane

yıkılacak ve yerine 300 yataklı yeni hastane yapılacak. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, hastanenin bakanlığın 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 22.12.2019
300 yataklı hastane
AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, 300 yataklı yeni bir hastane yapılacağını açıkladı. Taş, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkılacağını yerine tam donanımlı hastane yapılacağını söyledi.

2020 BÜTÇESİNE GİRDİ
Taş, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkılarak yeniden inşa edilmesiyle ilgili bütçenin 2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde yer aldığını belirtti. Ankara'da bu konuyla ilgili olarak temaslarda bulunduğunu anlatan AK Parti İl Başkanı Taş, "Yıkılacak olan hastanedeki personel Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesi'ne aktarılacak. En kısa sürede hastane hizmete geçecek" dedi.

5 YILDIZLI OLACAK
Taş, yeni yapılacak hastanenin 300 yataklı olacağını ifade eden İbrahim Ethem Taş, "Yeni hastane binası binasında iki bölüm olacak. Alt katta poliklinikler yer alacak. Diğer bölümlerde tek kişilik toplam 300 yataklı odalar yapılacak. Yoğun bakım ünitesi, diyaliz merkezi, ameliyathanesiyle nitelikli adeta 5 yıldızlı hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Antalyalılar en iyi hizmete layık. Cumhurbaşkanımızın desteği, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin hızıyla kısa sürede projeyi yatırım programına dahil ettik" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
300 yataklı hastane
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN