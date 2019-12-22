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BurdurMehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bilim şenliği başladı. MAKÜ Çocuk ve Bilim Topluluğu tarafından düzenlenen 'Bilim Haftası' ile anaokulu öğrencileri bilimle etkileyici bir tanışma imkanı buluyor. MAKÜ Anaokulu'nda başlayan Bilim Haftası kapsamında düzenlenen 'Erken Dönemde Bilim Uygulamaları' etkinliği ile çocuklara bilimin sevdirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da MAKÜ Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri öğrencilerinin de uygulama dersi kapsamında çocuklarla birlikte olduğunu vurgulayan Rektör Korkmaz, "Çocuklara bilim düşüncesini aşılamak, bilim farkındalığını oluşturmak ve gelecekte bilim insanı olmalarına yönlendirmek için okul öncesi programımızda güzel bir etkinlikle bir aradayız. Burdur'daki anaokulları bir program çerçevesinde buraya gelip buradaki bilimsel uygulamalara katılıyorlar. Hem öğrencilerimiz uygulama ile erken karşılaşıyor hem de çocuklarımız bilimle temas ederek geleceklerine şekil veriyor" dedi.