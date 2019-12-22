Bizim gelinler kahve pişirdi

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'da,Manavgat Yaşam ve Kültür Derneğince (MAYDER) düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı yarışmada yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için hünerlerini sergiledi. Etkinlikte, yabancı gelinler, Türk halk oyunları oynadı, sema gösterisi yaptı, Türkçe şarkılar seslendirdi.Jüri üyelerinin değerlendirmesine göre, Litvanyalı Egle Gök birinci, Rus Oksana Altıkardeş ikinci ve Moldovalı Ala Altınnal üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacıya kahve fincanı hediye edildi.Litvanyalı Egle Gök, 10 yıldır Manavgat'ta yaşadığını, misafirlere ve eşine sürekliTürk kahvesi yaptığını söyledi.