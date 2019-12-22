Çiçek gibi gelir

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'dakıkesme çiçek sektörü, Avrupa'da kutlanan Noel ve yılbaşının tadını çıkarıyor. 27 Avrupa ülkesi ile Rusya'ya, 70 milyon dal çiçek gönderilirken elde edilen 7 milyon dolarlık gelir yüzleri güldürdü.Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 'Chrismas' sevkiyatının sonuna gelindiğini söyledi. Yılmaz, "1 Aralık itibarıyla sevkiyat başladı. 24 Aralık'tan itibaren Noel kutlanacak. TIR'larla olan sevkiyat bitti. Ekstradan talep edilen yerlere uçakla gönderiyoruz. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine karanfil gönderdik" diye konuşytu.Avrupa'ya sevkiyatın tamamlandığını açıklayan Flash Tarım yöneticilerinden Bilgesu Çandır ise "İç pazara yönelik buket çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde 100 kadın istihdamına katkı sağlayıp buketlerimizi süpermarketlerdeki çiçek severlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Çiçek tüketiminde yüzde 40'lık yaşanıyor" dedi. konuştu.