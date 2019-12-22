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MMO’ya aday

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Fikret Bayar MMO’ya aday
Antalya'da 8-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı'na ilk adaylığını açıklayan Fikret Bayar oldu. Odaya kayıtlı 3 bin 100 üye ile tek tek görüşerek fikirlerini alan Bayar, "1996- 2006 yılında M.M.O Manavgat İlçe Temsilcilik Başkanlığı, 2008-2010 M,M,O Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, M.M.O Genel Merkez ve T.M.M.O.B üst kurul delegesi olarak görev yaptım. Oda çalışmalarında herkese eşit davranan, ve ortak akılla birlikte karar alma ve birlikte yönetme temel ilkesi ile hareket edeceğim" dedi.
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Fikret Bayar MMO’ya aday
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