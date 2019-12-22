Haberhattı

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BUGÜN NELER OLDU

skişehirlilerSosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği (ES26DER) Yönetimi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu. ES26DER Yönetimi, Kepez Aslanlar İlkokulu'nu ziyaret etti. Dernek başkanı Mehmet Güler, okul yöneticilerine ve öğretmenlere derneğin kuruluş amacı ve misyonu ile kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafetler teslim edildi.spartaUygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Eğirdir Meslek Yüksekokulu'nda lezz et buluşması gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen workshop çalışmaları kapsamında Türkiye Aşçılar Federasyonu İzmir Aşçılar Derneği'nin duayen ustalarını Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda misafir edildi. Ustaların öğrencilere mesleğin inceliğini öğrettiği çalışmada, bir birinden farklı lezzetlerde ortaya çıktı.ntalya'nınDemre ilçesinde öğrenciler okula yardım için kollardı sıvadı. Hacımusaoğlu Anaokulu'nun 24 öğrencisi, öğretmenleri Hatice Yıldırım, Didem Aydın ve Okul Müdürü Melis Akay'ın da katkılarıyla yerli mallarını tanıtmak için okullarının önünden geçen ara yolda 'Yerli Malı Farkındalık Pazarı' kurdu. Minik öğrenciler tezgah başına geçerek satış yaptı. Pazarda yerli üretim ürünlerin bulanması dikkat çekti.