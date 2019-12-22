Haberhattı

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ANTALYA'DA

BUGÜN NELER OLDU

urdur'dameydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Yenimahalle Şehit Ersan Caddesi ile Şehit Gültekin Caddesi kavşağında Bayram Cihangir A. (28) yönetimindeki 32 AAV 875 plakalı otomobil, Oğuzhan S. (19) yönetimindeki 06 EPC 07 plakalı otomobille çarpıştı. Sürcülerin yara almadığı kazada otomobillerdeki Mehmet Mert G. (19), Yunus Emre B. (21) ve Fevzi Ç.(19) yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Antalya'nınSerik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Gebiz Mahallesi'ndeki Şehit Barış Akkabak İlk ve Ortaokulu'nda bulunan 23 öğretmen ve 178 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Seminerde jandarma ekipleri öğrenciler ve öğretmenlere trafik kuralları hakkında bilgiler verirken, trafik bilgileri de uygulamalı olarak anlatıldı.ntalya'dabir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın, 6 kişi yakalandı. Olayıgeçen hafta Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B., evinin bahçesine park ettiği motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebindeki 770 lirası çalındığını ihbar etti. Jandarma, A.N.D isimli kadın ile G.Ç., S.A., E.Ş., B.K. ve B.T.'yi yakaladı. Zanlılar ise mahkemece serbest bırakıldı.Alanya'daeğlence sektörünün korkulu rüyası 14 örgüt üyesine 347 yıl hapis cezası verildi. 2 Mayıs 2018'de yapılan operasyonda yakalanan 18 kişiden 15'i tutuklanmıştı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 2'si kadın 14 kişi hakkında karar verdi. M.K.'aya 59 yıl 9 ay, İ.Ö.'e 77 yıl 9 ay, İ.Ö.'ye 35 yıl 6 ay, U.Ö.'ye 26 yıl 6 ay, E.K.'ya 40, R.K'ya 10, V.Ş.'ye 14 yıl, K.S.' ye 23 yıl 6 ay, M.K.'ya 14 yıl 6 ay, N.B.'ye 13 yıl 6 ay, C.A.'ya 9 yıl 7 ay, G.T.'ye 10 yıl, N.D.'ye ise 12 yıl ceza verdi. 11 kişi ise beraat etti.