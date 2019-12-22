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Keyifler yerinde

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Keyifler yerinde
Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Antrenman dar alanda pas ve yön değiştirme çalışması ile devam etti.

TEK EKSİK SİOPİS
Tam saha taktik çalışması yapan turuncu yeşillilerde, sakatlığı geçen Cisse'nin sevincinden sonra ikinci bir sevinç yaşandı. Tedavileri tamamlanan Welinton ve Bammou da takımla birlikte çalışmalara başlayınca keyifler yerine geldi. Takımda tek eksik ise sarı karat cezalısı Yunan oyuncu Siopis...
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