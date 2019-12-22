Keyifler yerinde

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Antrenman dar alanda pas ve yön değiştirme çalışması ile devam etti.Tedavileritamamlanan Welinton veBammou da takımla birlikteçalışmalara başlayınca keyifleryerine geldi. Takımdatek eksik ise sarı karat cezalısıYunan oyuncu Siopis...