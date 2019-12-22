Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

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Antalya'da yaşayan Kıbrıs gazilerine onur madalyası ve beratları verilmeye devam ediyor. Korkuteli ilçesinde Kaymakamlıkta düzenlenen törenle 3 Kıbrıs gazisine törenle madalya ve berat verildi. Törene, Kaymakam Ömer Çimşit, Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Kıbrıs gazisi ve merhum gazilerin eşleri katıldı. Kaymakam Çimşit, madalyaların 45 yılın ardından verilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.Demre ilçesinde 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 4 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi. Demre Kaymakamlığı'nda düzenlenen törene Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dönsade Özkal, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Kaymakam Şatıroğlu ve Başkan Kocakaya, gazilerle sohbet ederek, onların anılarını dinledi.