BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bir yıl önce lösemiye yakalanan Avni Çöllü Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Çınar Yapıcı, bir yandan lösemi ile savaşıyor diğer yandan da evde ders alarak okulunu aksatmıyor. Geçen yıl takdir alan Çınar'ın hedefi bu yıl da aynı başarıyı yakalamak.Annesi Fatma Yapıcı'yı 2016 yılında kanserden kaybeden küçük Çınar'ın yaşamı 1 Ocak 2019'da lösemi teşhisi konulmasıyla alt üst oldu. 3 kez ölümün kıyısından dönen küçük Çınar'ın önce vücut ısısı 34 dereceye düştü. Babası Mustafa ablası Sude Yapıcı'nın müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. Okulunun en başarılı öğrencilerinden olan Çınar, her defasında pes etmedi.Lösemiye kafa tutan Çınar Yapıcı, hastanede lösemi tedavilerine devam ederken evde aldığı derslerle okulunu da hiç aksatmadı. Eve gelen öğretmenleri Çınar'ın küçük yaşta hastalıkla insan üstü mücadelesini ve derslerindeki çalışkanlığına hayran kaldı. Geçtiğimiz yıl 2'nci sınıftan 3'üncü sınıfa takdir alarak geçen küçük çocuk, hastalığında ise iyileşme sürecine girdi. Öğretmenleri de Çınar'ın bu hastalığı yenmesi için ona moral verdi. Eve ders vermeye gelen öğretmenleri Çınar'a doğum günü sürprizi yaptı. Sınıf arkadaşları ise telefondan canlı yayınla moral verip doğum gününü kutladı.Çınar'ın derslerindeki başarısı bu yılda öğretmenlerini hayran bıraktı. Eve ders için gelen Türkçe öğretmeni Kerim Öztürk, öğrencisine bir yandan ders anlatırken diğer yandan moral veriyor. Bu yılda derslerinde takdir bekleyen Çınar ise mimar olmak istediğini söyledi. Haftada bir gün hastanede kalan Çınar, "Kötü günler geride kaldı. En zor günde bile ümitsizliğe kapılmadım. İdealime ulaşmak için var gücümle çalışıyorum dedi. Baba Mustafa Yapıcı ise oğlunun başarısından çok mutlu olduğunu söyledi. Abla Sude Yapıcı da ağabeyinin kanseri yeneceğinden emin olduğunu ifade etti.