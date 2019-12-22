Organ bağışı için ders

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AkdenizÜniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezini ziyaret eden öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı. AÜ Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Nilgün Bilal, öğrencileri organ bağışının önemi hakkında bilgi verdi.Bilal, tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastaların, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesinin ise organ bağışı olduğunu ifade eden Bilal, "Yasaya göre 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir" dedi.