SEVİNÇ KISA SÜRDÜ!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Antalyaspor'un sevinci kursağında kaldı. Son dakikada yediği golle Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak 2 puanla birlikte bir çok şeyi kaybeden kırmızı-beyazlı ekipte maç sonu büyük üzüntü yaşandı. Özellikle Doğukan Sinik, uzun süre çimlerin üzerinden kalkamadı ve soyunma odasına gidemedi. Maçtan sonra konuşan ve yönetimle birlikte eleştirilerin hedefi olan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas,dedi. Tomas, "Maalesef 90+4'te gol yemek futbolda var. Orta geldi, topa vuramadık. Oyuncunun önüne düşüyor, gol oluyor.diye konuştu.Antalyaspor'un ilk golünü atan Chico ise, "Bazen formamdan uzak kalıyorum ama elimden ne gelirse en iyisini vermeye çalışıyorum. Son dakika golleri yediğinizde kötü oluyor. 5 sezondur buradayım ve yaşadığım şehri çok seviyorum.ifadelerini kullandı. Bekleneni veremeyen ancak ikinci golü atan Gustavo da,değerlendirmesini yaptı.SüperLig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, oynadığı son 9 maçta, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. MKE Ankaragücü ile 2-2 sona eren maçının ardından kırmızı beyazlılar ligde kazanamadığı maç sayısını 9'a çıkardı. 9 haftadır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında hiç 3 puan kazanamadı.direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, 13'üncü hafta Medipol Başakşehir'e 2-0, 14'üncü Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlılar 15'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı.ekibi, ligin 16'ncı haftasında kendi sahasında MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadan, uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor evindeki son galibiyetini ligin 6'ncı haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek aldı.