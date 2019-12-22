Sisle gelen bereket

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yılın 6 ayı sisle kaplanan Kasaba Mahallesi'nde üretilen kapya biber, kalitesiyle dikkati çekiyor. Yakın mahallelerde bir ağaçtan 5 kilogram ürün alınırken Kasaba Mahallesi'nde 10 kilogram ürün alınabiliyor. Denizden 250 metre yükseklikte bulunan ve dört tarafı kapalı çanak seklindeki Kasaba Ovası'nda yılın büyük bölümünde görülebilen sis, örtü altı serada dona karşı da koruyucu özelliğiyle önem taşıyor.Biber üreticisi Yaşar Pekmezci, sis nedeniyle yılın 12 ayı üretim yapabildiklerini söyledi. Pekmezci, "Gece sis çöker. Öğle 1 veya 2'ye kadar devam eder. Biz güneşe hasret kalırız. Fakat bu sisin tarım yönünden büyük avantajları var. Dona karşı çok iyi, çünkü bir örtü olarak seraların üstünü kaplıyor. Siste yüksek nem oranı olduğu için kapyaya büyük fayda sağlıyor" dedi. Üretici Mustafa Sivrier, kapya kalitesinin sise bağlı olduğunu belirterek "Biberin büyümesi, rengini vermesinin nedeni sistir. Bölgemizde sis olmasaydı, kapya kaliteli olmazdı. Burada tüccarın istediği renk ve boyda ürün yetişiyor" diye konuştu.Üç yıldır Kasaba'da sebze yetiştirdiğini ifade eden çiftçi Metin Gökçe ise astım hastalığına karşı sisin iyi geldiğini iddia ederek, "Astım hastasıyım. Devamlı ilaç kullanıyordum, buraya geldim, hiç kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.