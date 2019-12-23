4 madalya birden geldi

BUGÜN NELER OLDU

ALANYASPOR sporcuları, Trabzon'da düzenlenen ve iki gün devam eden Eskrim Açık Turnuvası'ndan 3 altın ve 1 bronz madalya ile döndü. İlk gün müsabakalarında U14 erkekler kategorisinde Cengizhan Öner tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.AYNI kategoride diğer sporcu Yiğit Çetinkaya ise bronz madalya elde etti. Turnuvanın ikinci gününde ise Doruk Erolçevik U12 erkeklerde yenilgisiz altın madalyanın sahibi olurken, Kayra Naz Özcan da turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak U14 kızlar kategorisinde altın madalya elde etti.