Alanya’ya özel destek

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak iki takım da galibiyet hedefliyor.
Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi Alanyaspor'da Yunan oyuncu Siopis, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
HAYDİ CİSSE TAM ZAMANI
Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçının üçünü gol atamadan kaybeden ve sadece bir beraberlik alan Alanyaspor, Denizli deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor.
Turuncu-yeşilli takımın
en büyük kozu ise yine golcü oyuncu
Papiss Cisse olacak. 9 golle takımın en skorer ismi olan ve forma giydiği 4 maçtır rakip fileleri havalandıramayan Cisse, şanssızlığını Denizli deplasmanında kırmak istiyor.
ÖZDILEK'TEN ÜSTÜN
Alanyaspor'un maç öncesi elini güçlendiren bir diğer konu ise teknik direktörlerin karşılıklı istatistikleri...
Buna göre, Erol Bulut,
Denizlispor Teknik Direktörü
Mehmet Özdilek'e karşı çıktığı
iki Süper Lig maçını da kazandı.
MOTİVASYON OLDU
Öte yandan Alanyaspor'un son antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı da izledi.
İkinci hazırlık kampını Alanya'da
gerçekleştiren özel sporcular, aynı
zamanda Türkiye Özel Sporcular
Spor Federasyonu Asbaşkanı da
olan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan
Çavuşoğlu ile birlikte antrenmanı
izledi. 31 Mart- 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular,
antrenman
sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularla
hatıra fotoğrafı çektirdi.