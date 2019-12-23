Alanya’ya özel destek

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi Alanyaspor'da Yunan oyuncu Siopis, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.Turuncu-yeşilli takımınen büyük kozu ise yine golcü oyuncuPapiss Cisse olacak.Buna göre, Erol Bulut,Denizlispor Teknik DirektörüMehmet Özdilek'e karşı çıktığıiki Süper Lig maçını da kazandı.İkinci hazırlık kampını Alanya'dagerçekleştiren özel sporcular, aynızamanda Türkiye Özel SporcularSpor Federasyonu Asbaşkanı daolan Alanyaspor Kulüp Başkanı HasanÇavuşoğlu ile birlikte antrenmanıizledi.antrenmansahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularlahatıra fotoğrafı çektirdi.