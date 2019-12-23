Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alanya’ya özel destek

Alanya’ya özel destek

Denizlispor ile karşılaşacak Aytemiz ’un son antrenmanını Down Sendromlular Futsal Milli Takımı da izledi. Son 4 deplasmanda sadece 1 puan alan Akdeniz ekibi, ‘özel’ motivasyon desteği ile bu kez gülmek istiyor

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Alanya’ya özel destek
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak iki takım da galibiyet hedefliyor. Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi Alanyaspor'da Yunan oyuncu Siopis, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

HAYDİ CİSSE TAM ZAMANI
Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçının üçünü gol atamadan kaybeden ve sadece bir beraberlik alan Alanyaspor, Denizli deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Turuncu-yeşilli takımın en büyük kozu ise yine golcü oyuncu Papiss Cisse olacak. 9 golle takımın en skorer ismi olan ve forma giydiği 4 maçtır rakip fileleri havalandıramayan Cisse, şanssızlığını Denizli deplasmanında kırmak istiyor.

ÖZDILEK'TEN ÜSTÜN
Alanyaspor'un maç öncesi elini güçlendiren bir diğer konu ise teknik direktörlerin karşılıklı istatistikleri... Buna göre, Erol Bulut, Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e karşı çıktığı iki Süper Lig maçını da kazandı.

MOTİVASYON OLDU
Öte yandan Alanyaspor'un son antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı da izledi. İkinci hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştiren özel sporcular, aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı da olan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte antrenmanı izledi. 31 Mart- 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular, antrenman sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’ya özel destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN