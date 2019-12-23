Develere özel derbi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde, Yörük kültürünün bir parçası olan, mevsimin en büyük deve güreşlerinden biri düzenlendi. Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği tarafından düzenlenen deve güreşleri, Köşkerler Mahallesi'ndeki deve güreşi sahasında yapıldı. Güreşlere Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'den 139 deve katıldı. Bu deve sayısı, bugüne kadar Demre'deki deve güreşlerine katılan en yüksek rakam oldu. Güreşleri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Dernek Başkanı Yusuf Dedemoğlu, "Yörük kültürünün parçasını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Deve güreşlerimize çok büyük ilgi var. Bugün Spor Toto Süper Lig'de bile 2 bin, 3 bin kişiyle maç izlenirken, deve güreşlerinde 5-6 bin seyirciye ulaşmaktayız" dedi. Etkinlikte, develer ikişerli eşleştirilerek güreştirildi.