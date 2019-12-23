Doktor kanseri sevgi ile yendi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA çocuk sahibi olmak için tedavi görürken teşhisi konulan tiroit kanserini yenen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Zafer Çolak, tüp bebek tedavisiyle kucağına aldığı iki oğlu ve meslektaşı olan eşiyle hayata sımsıkı sarılıyor. Zafer ve Olcay Çolak çifti, 1992 yılında evlendi. Çocuk sahibi olamayan Çolak çifti, birçok kez denedikleri tüp bebek tedavilerinden de bir türlü olumlu sonuç alamadı. Bunun üzüntüsünü yaşarken 2007'de yaptırdığı biyopside tiroit kanseri tanısı konulan Zafer Çolak'a hastalık çok ilerlediği için kemoterapi tedavisinin bile etkili olmayacağı söylendi.En son seçeneğin ameliyat olduğunu öğrenen Çolak, doktorların fazla ömrünün kalmadığını belirtmesine rağmen yaşama umudunu kaybetmeden ameliyat masasına yattı. Önce Akdeniz Üniversitesi'nde, daha sonra da Almanya'da başarılı iki ameliyat geçiren Çolak, bu sefer de konuşma yetisini kaybetti. Bir yıl ses terapisi alan ve geçirdiği ameliyat sonrası tekrar konuşmaya başlayan Çolak'ın, kanserin tekrarlama ihtimaline karşı düzenli kontrolleri devam ediyor. Çolak çifti, zorlu süreci dünyaya gelecek çocuklarla atlatabilecekleri düşüncesiyle yeniden tüp bebek tedavisi görmeye başladı.ÇIFTIN, 2009'da Onur, 2013'te de Ege adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Zafer Çolak, aile hekimi eşi ve çocuklarıyla kötü günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. 56 yaşındaki Zafer Çolak, "İki yıl ömrün kaldı, git hayatını yaşa, diyen hekimler oldu. Ne işimi bıraktım ne de hayattan koptum. Kanseri sevgi ile yendim" dedi.