Geleceğe hazırlık

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Türkiye genelinde şu anda 7 sınıfta uygulanan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın sekizincisi Isparta'da açıldı. Yedişehitler İlkokulu'nda oluşturulan sınıf, eğitimde teknolojinin etkin kullanılmasının bir örneği olacak. Açılış, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Öğrencilerle tek tek tek sohbet eden Vali Seymenoğlu Sınıf Öğretmeni Ahmet Canbolat'tan proje hakkında bilgi alarak sınıfın açılış kurdelesini kesti.Sınıfın oluşturulması sırasında tüm giderleri karşılayan hayırseverler Kezban Pala ve Mehmet Pala'ya teşekkür eden Vali Seymenoğlu, "Bu tür sınıfların diğer okullarımızda da çoğaltılabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Böyle sınıfların sayısını arttırdığımızda ülkemizin geleceği için daha başarılı işlere katkı sağlamış olacağız" diye konuştu. Seymenoğlu, projeyi hayata geçiren sınıf öğretmeni Ahmet Canbolat'ı da tebrik etti.Proje hakkında bilgi veren Canbolat ise, Geleceğin Sınıf Laboratuvarı'nın merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Okul Ağı projesi olduğunu söyledi. Canbolat, "Sınıfımızda farklı 6 öğrenme alanı var. Akıl oyunlarımız sayesinde çocuklar istedikleri zaman burayı atölye gibi de kullanıyorlar. Her hafta veli desteği ile ütü yapımı, mutfak düzeni, dikiş dikme gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi.