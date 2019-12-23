Geleneksel oyunda kuşaklar buluşması

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BURDUR'DA düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunlarımız' panelinde, 'kös' oyunu tanıtıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde, 'oyunun gelişim üzerindeki etkileri', 'yozlaşan kültürümüzde çocuk oyunları' ve 'kös oyunlarının ülkemizdeki farklı uygulamaları' başlıklı sunumlar yapıldı.MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Acar, "Oyun bir çocuğun kişisel gelişiminin en önemli temelidir. Bu nedenle Burdur'da oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş kös oyununu yeniden hatırlatmayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefledik" dedi. Konuşmaların ardından Ayhan Vural (71) çocukluk zamanlarında oynadığı kös oyununu torunu Ela Akçalı (13) ile birlikte oynadı. Vural, "Çocukluğumda bizim evde sürekli kös oynanırdı. Babam 1950 yılında Sanat Okulu'nda özel yaptırmıştı. Benim çocuklarımı anneanneleri, dedeleri kösle avuturdu. Şimdi de ben torunuma kös öğretiyorum" diye konuştu.