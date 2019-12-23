Gökçe Türkiye üçüncüsü

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SAMSUN'DA yapılan Salon Türkiye Kupası Okçuluk Yarışmalarında mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü sporcusu Gökçe Demirel, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.KLASIK yay genç kadınlar kategorisindebronz madalya kazanan Gökçe Demirel, başarılarına bir yenisini daha ekledi.OKÇULUK İl Temsilcisi ve Antrenörü Yalçın Ünsal, Gökçe'nin milli takımda da başarılarına devam edeceğini belirterek, altyapıdan da yeni yetenekleri yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.