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Gökçe Türkiye üçüncüsü

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Gökçe Türkiye üçüncüsü
SAMSUN'DA yapılan Salon Türkiye Kupası Okçuluk Yarışmalarında mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü sporcusu Gökçe Demirel, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
KLASIK yay genç kadınlar kategorisinde 556 puan ile sıralama atışlarında yarışmaya katılan 85 sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Gökçe Demirel, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
OKÇULUK İl Temsilcisi ve Antrenörü Yalçın Ünsal, Gökçe'nin milli takımda da başarılarına devam edeceğini belirterek, altyapıdan da yeni yetenekleri yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.
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Gökçe Türkiye üçüncüsü
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