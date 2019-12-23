Isparta Ege’ye artık daha yakın

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA- İzmir hattında her gün karşılıklı olarak işletilen Göller Ekspresi, 10 yıl sonra Akdeniz ve Ege'yi raylarla bağladı. Isparta'dan saat 22.00'de, İzmir Basmane Garı'ndan saat 22.30'da hareket eden trenin ortalama seyahat süresi 8 saat. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindiriyor.262 yolcu kapasiteli seferlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Göller Ekspresi'ni kullanan yolculardan kimi treni konforlu olduğu için, kimiyse ekonomik olduğu için tercih ediyor. 25 Ekim'de başlayan seferlerde, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.Isparta'ya giden Mustafa Erdoğan Şenkaya (22), "İlk tren yolculuğum. 4 yıl boyunca Isparta'ya otobüsle gittim. Artık bu konforu tadayım istedim. Otobüslerde koltukların arası dar. Trenin bu anlamda artısı yüksek. Ayrıca daha sessiz ve konforlu" dedi. Feyza Üzümcü (32) ise "Mesafe olarak biraz uzun ama otobüs kadar konforlu. Bu nedenle tercih ettim. Ayrıca daha ekonomik" ifadelerini kullandı. Mustafa Taş (71) ise "Çok rahat ve konforlu, ayrıca diğer ulaşım araçlarına göre daha ucuz" diye konuştu.