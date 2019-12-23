Kepez’de yeni hedef üniversite

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ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Konyaaltı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okulun konferans salonundaki buluşmada Başkan Tütüncü, öğrencilerle sohbet etti ve onların kentle ve toplumsal sorunlarla ilgili sorularını cevaplandırdı. Gençlik Buluşmaları, kapsamında her hafta birkaç liseyi ziyaret ettiğini anımsatan Tütüncü, "Gençlerin fikirlerini almak ve onlarla sohbet için okulları ziyaret ediyorum" diye konuştu.Kepez'e üniversite kurulacağının müjdesini veren Başkan Tütüncü, "Eğitime çok önem veren bir belediyeyiz. Kepez'de 11 yılda 130'dan fazla okulun yapılmasına öncülük ettik. Şimdi de Kepez'de güzel bir üniversitenin kurulmasına da önderlik etmek istiyoruz. Eğitime verdiğimiz desteği Kepez Üniversitesi ile taçlandıracağız. Anaokulundan liseye kadar ilçemize okul binaları kazandırdık. Şimdi de buna üniversiteyi de eklemek istiyoruz" dedi. Kepez Belediyesi olarak, ilçenin ilk kütüphanesini yapacaklarını da öğrenicilere aktaran Tütüncü,"Kepez Kütüphanesi'nin temelini 2020 yılının ilk aylarında atmayı, o yılın sonlarında da hizmete açmayı planlıyoruz. Kütüphanemizi, Akdeniz Üniversitesi ile birçok liseye yakın bir bölge olan Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi'ne inşa edeceğiz. Öğrencilerin buluşma noktası olacak" dedi.