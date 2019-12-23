Korku tablosu

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta Ankaragücü ile yediği son saniye golü ile berabere kalan Antalyaspor, korku tüneline girdi.Bu 9 maçlık seri, kırmızı-beyazlı takımın en uzun ikinci galibiyet hasreti serisi oldu. Antalyaspor, en son 2013-2014 sezonunda 14 maçla bu kadar uzun bir seride 3 puan alamamıştı. Ve o sezon Antalyaspor ligden düşmüştü. Antalyaspor, ligin ilk yarısının son haftasında çıkacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.Kırmızı-beyazlı takımın son galibiyetini Fenerbahçe karşısında almış olması,dedirtiyor. Antalyaspor'un en büyük sorunu ise gol yollarında çekiyor. Kırmızı-beyazlı takımda gol yükünü sırtlayacak bir ismin eksikliği hissediliyor.Antalyaspor, bu sezon %7.8 ile gol çevirme yüzdesi en düşük ekip konumunda...