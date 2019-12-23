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Korku tablosu

9 maçta 2 puan alabilen ’un, galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Kulübün ligden düştüğü 2013-2014 sezonunun ardından yaşanan en uzun 3 puan özlem serisi korkuttu

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Korku tablosu
Geçen hafta Ankaragücü ile yediği son saniye golü ile berabere kalan Antalyaspor, korku tüneline girdi. Süper Lig'de 9 maçta 2 puan alabilen Ak, galibiyet özlemini 9 maça çıkarttı. Bu 9 maçlık seri, kırmızı-beyazlı takımın en uzun ikinci galibiyet hasreti serisi oldu. Antalyaspor, en son 2013-2014 sezonunda 14 maçla bu kadar uzun bir seride 3 puan alamamıştı. Ve o sezon Antalyaspor ligden düşmüştü. Antalyaspor, ligin ilk yarısının son haftasında çıkacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Akrep, Galatasaray galibiyeti ile devreyi kapatıp, ikinci yarıya umutla girmek istiyor.

ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLSUN
Kırmızı-beyazlı takımın son galibiyetini Fenerbahçe karşısında almış olması, 'Neden olmasın' dedirtiyor. Antalyaspor'un en büyük sorunu ise gol yollarında çekiyor. Kırmızı-beyazlı takımda gol yükünü sırtlayacak bir ismin eksikliği hissediliyor. Antalyaspor'un bu sezon iç sahada attığı sekiz gol de farklı oyunculardan geldi. Antalyaspor, bu sezon %7.8 ile gol çevirme yüzdesi en düşük ekip konumunda...
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Korku tablosu
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