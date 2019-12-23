Sır perdesi sürüyor

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Antalya'da Korkuteli ilçesi Bayat Bademleri Mahallesi Marif Orman Deposu civarındaki ormanlık alanda 24 Eylül tarihinde bulunan kadın cesedi ile 10 Aralık tarihinde Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan yanmış erkek cesedinin kimlikleri belirlenemiyor. Polis ve jandarma Türkiye genelindeki kayıp başvuruları ile kadın ve erkek cesetlerinin DNA'larını karşılaştırdı. Ancak hiçbiri uyuşmadı.Korkuteli ilçesindeki belden yukarısı olmayan kadın cesedi, Eylül ayında çobanlar tarafından bulunmuştu. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ceset üzerinde bulunan 1 adet kolye, 1 adet yüzük, 1 adet altın küpe ve terlikleri paylaşarak tanıyan kişilerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi. Güvenlik güçlerinin 3 ay süren çalışmasında belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliği belirlenemedi.Yanmış erkek cesedi ise Kepez'de Şaban Mumcu'ya ait 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonette bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve içerisinde yaptığı incelemede cesedin 30-35 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğunu ve çoraplarının çıkartmış vaziyette olduğunu belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gelişmelerin ardından cesedin bulunduğu kamyonet polis otoparkına çekildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de yanmış cesedin kimliği belirlenemedi. Cesetle ilgili kayıp başvurusunun da bulunmadı. Güvenlik güçleri iki ceset ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.