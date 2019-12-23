Spor aşkı ile yollara düştü

Burdur'da yerel basketbol ligi olmadığı için Antalya Yerel Ligi'nde mücadele eden Gölhisar Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörü İsmail Davaz, haftanın 3 günü antrenman için görev yaptığı Gölhisar ilçesinden 100 kilometre uzaklıktaki Burdur'a geliyor. Oyuncuları kent merkezindeki Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan antrenör Davaz, antrenman sonrası tekrar Gölhisar'a dönüyor. Maç günleri ise Gölhisar'dan Burdur'a geliyor, oradan da takımla birlikte maç yapacakları 125 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gidiyor.
Davaz antrenman ve maçlar için kendi aracıyla her hafta yüzlerce kilometre yol yapıyor.
9 YILDIR GÖLHİSAR'DA
18 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan ve 2010 yılından bu yana Gölhisar ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan Davaz, "2012 yılından itibaren Gölhisar ve Burdur'da kadın basketbolunda kulüpleşerek hizmet vermeye başladık. İlkokul ikinci sınıftan aldığım çocuklarla 7-8 yıldır birlikteyiz. Minik, küçük, yıldız, genç takım ve Kadınlar Bölgesel Ligi'ne uzanan bir başarı elde ettik"
şeklinde konuştu.