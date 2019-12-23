Spor aşkı ile yollara düştü

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da yerel basketbol ligi olmadığı için Antalya Yerel Ligi'nde mücadele eden Gölhisar Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörü İsmail Davaz, haftanın 3 günü antrenman için görev yaptığı Gölhisar ilçesinden 100 kilometre uzaklıktaki Burdur'a geliyor. Oyuncuları kent merkezindeki Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan antrenör Davaz, antrenman sonrası tekrar Gölhisar'a dönüyor.Davaz antrenman ve maçlar için kendi aracıyla her hafta yüzlerce kilometre yol yapıyor.18 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan ve 2010 yılından bu yana Gölhisar ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan Davaz,şeklinde konuştu.