Tarımın genç gönüllüleri

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 'Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü' kapsamında gençlere yönelik tarım eğitimleri sürüyor. Konyaaltı ilçesindeki örnek çiftçilerden Şadi Avcı'ya ait portakal bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.İlçede eğitim gören lise öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, portakalın yetiştirme koşulları, hasadı, faydaları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Genç gönüllüler, portakal bahçesinde meyve toplayarak hem doğa ile iç içe bir gün geçirdi, hem de tarımsal üretimle ilgili bilgi sahibi oldu. Hasat edilen portakallar ise ilçede yer alan ilkokullarına gönderilerek, yerli malı kapsamında taze meyve suyu olarak öğrencilere ikram edildi. Gönüllü öğrencilere etkinlik sonunda sertifika verildi.