Vosvoslu farkındalık

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ANTALYA'DA faaliyet gösteren Antalya Vosvos Ailesi (Vos07) Kulübü kadına şiddete karşı farkındalık projesi hayata geçirdi. Bir araya gelen kulüp üyeleri, şiddet mağduru kadınların fotoğraflarını ve isimlerini camlara yapıştırarak farkındalık turuna çıktı. Araçlarda ayrıca 'Kadınlar baştacımız', 'Cinsiyet ayrımcılığına hayır' gibi sloganlar yer aldı.Yaklaşık 30 aracın katıldığı etkinlikte konuşan Vos07 Kulüp Başkanı Erdal Ateş, "Amacımız bir günlük bir etkinlik değil, her gün yapabileceğimiz bir etkinlik sürdürmek istiyoruz. Vos07 ailesi olarak şiddet gören ve öldürülen kadınlarımızın anısını yaşatacağız. Bu isimler hem unutulmamış olacak hem de bunun sürekliliği devam edecek" diye konuştu.Şiddet mağduru kadınların fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı 30 araç Antalya'da farkındalık turuna çıktı.