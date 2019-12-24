Ağabeyine ikinci yaşam hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni 2 çocuk annesi Ayşegül Ateş (40), yıllardır böbrek hastalığıyla mücadele eden öğretmen ağabeyi Gökhan Karabacak'a (43) böbreğini bağışlayıp, hayata bağladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 gün önce yapılan ameliyat başarıyla tamamlandı. Kardeşler hastaneden taburcu oldu.Gökhan Karabacak, "Kardeşim Ayşegül Ateş, öğretmenliğin her alanda olduğunu göstermek ve tüm insanlara örnek olmak için bir böbreğini bağışlamak istedi. Kız kardeşime minnettarım. Artık kötü günler geride kaldı" dedi.