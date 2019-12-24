Avrupa şampiyonu zafer turunda

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsrail'de düzenlenen Halter Avrupa Şampiyonası'nda kızlar 15 yaş altı 81 kiloda rekor kırarak 3 ayrı kategoride altın madalya kazanan Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz'ı makamında ağırladı. ASAT Gençlik ve Spor haltercisi Aleyna'yı kutlayan Böcek, şampiyon sporcuya saat hediye etti.ALEYNA'YI doğduğu günden beri tanıdığını söyleyen Böcek, "Aleyna başarı ve rekorlarıyla ülkemiz ve şehrimiz adına çok önemli bir başarıya imza attı. Benim de çok sevdiğim bir ailenin kızı olması dolayısıyla ayrıca mutlu oldum. Bundan sonraki başarılarında da hep birlikte olacağız. Aleyna'dan daha birçok madalya kazandırmasını bekliyorum" diye konuştu.