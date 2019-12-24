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Çocuk korosu sahnede

Manavgat’ta çocuk korosu ‘ Aksu Şarkıları’ konserinde sahneye çıktı. 16 şarkı seslendiren minikler ayakta alkışlandı

Giriş Tarihi: 24.12.2019
Çocuk korosu sahnede
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Sezen Aksu rüzgarı esti. Şef Tayfun Yılmaz yönetimindeki Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, düzenledikleri 'Geçmişten Günümüze Sezen Aksu Şarkıları' konserinde dinleyicilere muhteşem saatler yaşattı. Manavgat halkı konseri izlemeye akın ederken, izleyiciler oturacak yer bulmakta zorlandı. Şef Tayfun Yılmaz öncülüğünde 7-14 yaş arasındaki 82 korist çocuk, sahneye çıktıklarında adeta gözler kamaştı.

16 ŞARKI SESLENDİRILDİ
Mavi bereli bolero içine giydikleri pırıl pırıl elbiseleriyle sahneyi dolduran çocuklar, ailelerden büyük alkış aldı. Gecede, Sezen Aksu hayranları, bir nebze de olsa ünlü sanatçıyla hasret gidermiş oldu. Konserde çocuklar, 'Firuze', 'Herşeyi Yak', 'Belalım' 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Sen Ağlama' gibi 16 sevilen Sezen Aksu şarkısını seslendirdi. Yetenekli çocukların solo okuduğu eserlerin nakarat bölümlerinde çocuk korosu eşlik etti. Koronun performansı, tam not aldı.
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Çocuk korosu sahnede
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