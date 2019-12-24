Fileden 3 puan havuzda madalya

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, ilk yarının son haftasında evinde ağırladığı Nevşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek devreyi mutlu tamamladı.Filenin Akrepleri, ikinci yarının ilk maçını 4 Ocak'ta Antalya Spor Salonu'nda ligin 3'üncü sırasındaki Merinos ile oynayacak.Bölge ve Türkiye şampiyonalarındamadalya alan sporcularaVoleybol ve Yüzme Şube SorumlusuAlp Özel ve branş sorumluları tarafındanmadalya verildi. Özel, hem yüzmede,hem de voleybolda altyapıya verdikleriönemin altını çizerek,diye konuştu.