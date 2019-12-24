Fileden 3 puan havuzda madalya

Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, ilk yarının son haftasında evinde ağırladığı Nevşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek devreyi mutlu tamamladı. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan Filenin Akrepleri, ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 6 yenilgi ile 7'nci sırada tamamladı.
Filenin Akrepleri, ikinci yarının ilk maçını 4 Ocak'ta Antalya Spor Salonu'nda ligin 3'üncü sırasındaki Merinos ile oynayacak.
YÜZÜCÜLER ALKIŞLARLA...
Karşılaşma öncesinde Antalyaspor Kulübü yüzme takımı sporcuları da aldıkları başarılı sonuçlar nedeniyle ödüllendirildi.
Bölge ve Türkiye şampiyonalarında
madalya alan sporculara
Voleybol ve Yüzme Şube Sorumlusu
Alp Özel ve branş sorumluları tarafından
madalya verildi. Özel, hem yüzmede,
hem de voleybolda altyapıya verdikleri
önemin altını çizerek, "Yüzmede Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahibiz. Voleybolda da altyapı ordumuz gelecek için ışık veriyor. İki branşta da yakın gelecekte Türkiye'de söz sahibi olacağız"
diye konuştu.