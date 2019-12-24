Kanalda 3 kilometre sürüklendi

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen 56 yaşındaki Adlen Balmaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Patlangıç Mahallesi'nde meydana geldi. Adlen Balkaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Balkaş, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprüye kadar geldi. Bir itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan çıkardığı Balkaş'a, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Durumu ağır olan Balkaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.