Kaset davası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın siyasetinin tarihte görülmediği kadar kirlendiği son yerel seçimlerde yaşanan 'kaset skandalı' ile ilgili yasal süreç başlıyor. Seçime iki gün kala Almanya merkezli bir sosyal medya hesabından paylaşılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı büyük tepki toplamıştı. Türel'in şikayetçi olmasıyla yargı süreci başlarken, ilk mahkeme 26 Aralık'ta 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İddianamede, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve yeğeni Cemil Böcek'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianameye göre ses kaydına konu olan toplantı 18 Mart'ta Ulus Mahallesi'nde gerçekleşti. 60 kişinin katıldığı toplantıda Niyazi Ateş, ses kaydını gizli olarak yaptı. Ardından ses kaydını babası Maksut Ateş'e iletti. Sürece burada Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve yeğeni Cemil Böcek dahil oldu. Maksut Ateş, Gökhan Böcek'e kaydı evinde teslim etti. Ardından montaj ve yayınlama süreci başladı. Kayıt, medya şirketi sahibi İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül'e teslim edildi. Üzerinde oynama yapılan 1 dakika 15 saniyelik konuşma 29 Mart'ta sosyal medyada yayınlandı.Bu 6 kişinin olaydaki rolleri iddianamede deliller ışığında ortaya kondu. Türel'in şikayeti üzerine başlayan soruşturmada 12 Nisan'da Cem Özgür Yaman, İbrahim Doğukan Demirkaya, Niyazi Ateş, Maksut ateş, Cem Oğuz, Yusuf Meriç, Batıkan Gül, Cemil Böcek gözaltına alındı. Bu dönemle ilgili de yeni ayrıntılar da savcının hazırladığı iddianamede yer aldı. Şoke eden yeni bilgilere göre şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede Cemil Böcek ile İbrahim Doğukan Demirkaya'nın Whatsapp üzerinden ses kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili görüşmeler yaptığı anlaşıldı.EBRU Türel'in montajlanan 32 dakika 46 saniyelik ses kaydı da Cemil Böcek'in bilgisayarında çıktı. Cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesinde de Niyazi Ateş, Maksut Ateş, Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in 20 Mart'ta Çağlayan Mahallesi'nde saat 20.00-22.00 arasında bir araya geldikleri ortaya çıktı. İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istendi.MENDERES Türel, tartışmalı konu ile ilgili ilk defa konuştu. Türel davanın siyasetin ilkeli, ahlaklı bir zemine oturması adına çok önemli olduğunu vurguladı. Tezgahlarla, kumpaslarla, kirli oyunlarla siyaset mühendisliğine soyunanların gereken dersi yargılama sürecinde almasını ümit ettiğini ifade eden Türel, "Yargılama sonunda varsa suçluların, ahlak dışı siyaset adına unutulmayacak bir kötü örnek teşkil edeceğini ifade ediyorum. Bundan sonra kirli oyunlarla, kumpaslarla tezgahlarla siyaset mühendisliğine soyunmak isteyenlerin etiketlerine bakılmaksızın cezasız kalmayacağının hatırlanacağı bir yargılama süreci olması en büyük dileğimdir. Gizli alınmış ses kayıtlarını, montajlayarak, ne idüğü belirsiz hesaplardan seçimlere 24 saat kala Fetövari taktiklerle yayınlayanlar bu davada yargılanarak yüce Türk adaleti karşısında hesap verecek" ifadelerini kullandı. Türel, davanın temiz ve ahlaklı siyaset isteyen herkesin davası olması gerektiğini sözlerine ekledi.