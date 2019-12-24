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Otobüs durakları kütüphane oluyor

Giriş Tarihi: 24.12.2019
Otobüs durakları kütüphane oluyor
ISPARTA'DA bulunan kapalı otobüs duraklarına mini kütüphaneler oluşturuluyor. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ile Isparta Belediyesi işbirliğinde hayata geçen 'Bir Dakikada Bir Sayfa' Projesi kapsamında teknoloji bağımlılığından uzaklaşılması ve yeniden insanların kitap dostu olması amaçlanıyor. Çalışmaların ilki 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan üniversite duraklarından başlatıldı. Proje kapsamında, şehirde yeni yapılan tüm kapalı duraklarda kitaplık oluşturuluyor. Isparta Belediyesi tarafından kitaplıkların ve kitapların temin edildiği proje kapsamında öğrenciler duraklarda çalışmalarına başladı. İletişim Fakültesi öğrencisi Utku Tan, "Amacımız duraklarda otobüslerini bekleyenleri bu vakti kitap okuyarak değerlendirmesi" dedi.
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Otobüs durakları kütüphane oluyor
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