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Sarıkamış’a meşaleli anma

Korkuteli ilçesinde 90 bin askerin şehit düştüğü ’nın 105’inci yılında özel bir etkinlik gerçekleştirildi. önünde toplanan gençler, 5 kilometre yürüdü

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Sarıkamış’a meşaleli anma
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde MHP, 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 1/5'inci yılında anma etkinliği düzenledi. Korkuteli'nde yüzlerce kişi Yaren Dede Türbesi önünde toplandı. Burada gerçekleşen Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından, Türk bayrağı ve meşaleler ile 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

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Etkinliğe MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, Belediye Başkanı Ömer İşlek, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar da katıldı. Programa ev sahipliği yapan Yapılmışev, "Şehitlerimiz için sıcacık evlerinden akşamın o saatinde çıkarak soğukta aşkla ve şevkle dualarla şehitlerimize sahip çıkan halkımıza teşekkürler" dedi.
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Sarıkamış’a meşaleli anma
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