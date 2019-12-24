Sarıkamış’a meşaleli anma

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde MHP, 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 1/5'inci yılında anma etkinliği düzenledi. Korkuteli'nde yüzlerce kişi Yaren Dede Türbesi önünde toplandı. Burada gerçekleşen Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından, Türk bayrağı ve meşaleler ile 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.Etkinliğe MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, Belediye Başkanı Ömer İşlek, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar da katıldı. Programa ev sahipliği yapan Yapılmışev, "Şehitlerimiz için sıcacık evlerinden akşamın o saatinde çıkarak soğukta aşkla ve şevkle dualarla şehitlerimize sahip çıkan halkımıza teşekkürler" dedi.