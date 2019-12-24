Sığırcıkların akşam dansı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA hemen her gün batımında sığırcık kuşlarının dansı renkli görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kuşların meydanda özellikle Firdevs Paşa Camii civarındaki dansları, cami minaresi ve gün batımı ışığıyla kartpostallık görüntüler sunuyor. Isparta Kaymakkapı Meydanı'nda yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansları, çeşitli geometrik şekiller ile kimi zaman bir top, kimi zaman da bir balığı andıran görüntüler oluşmasına sebep oluyor. Duruma alışkın olmayanlar, kuş sürüsünü ilk başta gökyüzündeki siyah bir bulut olarak algılarken, daha sonra şaşkınlık yaşıyor.