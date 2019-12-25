3.5 kilo uyuşturucuyu yutmuşlar

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FAS'TAN Antalya'ya uyuşturucu getirdikleri belirlenen 4 kişiye Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenlendi. Uçaktan indikten sonra ülkeye giriş yapmaya hazırlanan S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. gözaltına alındı.Şüphelilerin hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde, 3 kilo 400 gram Fas esrarı olarak bilinen 'marok' olduğu belirlendi. Polis kontrolünde doğal yollardan çıkartılan uyuşturucuya el konuldu. İfadelerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde uluslararası ticareti yapmak, sağlamak ve nakletmek' suçundan adliyeyi sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.