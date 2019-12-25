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3.5 kilo uyuşturucuyu yutmuşlar

Fas’tan uyuşturucu getirdikleri belirlenen 4 kişi havalimanında yakalandı. Midelerinden 400 kapsülde 3 kilo 400 gram esrar çıktı

Giriş Tarihi: 25.12.2019
3.5 kilo uyuşturucuyu yutmuşlar
FAS'TAN Antalya'ya uyuşturucu getirdikleri belirlenen 4 kişiye Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenlendi. Uçaktan indikten sonra ülkeye giriş yapmaya hazırlanan S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. gözaltına alındı.

DOĞAL YOLLA ÇIKARTILDI
Şüphelilerin hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde, 3 kilo 400 gram Fas esrarı olarak bilinen 'marok' olduğu belirlendi. Polis kontrolünde doğal yollardan çıkartılan uyuşturucuya el konuldu. İfadelerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde uluslararası ticareti yapmak, sağlamak ve nakletmek' suçundan adliyeyi sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
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3.5 kilo uyuşturucuyu yutmuşlar
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