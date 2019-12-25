9 haftalık hasret

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana düz koşu ile başlayan kırmızı-beyazlılar, kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışması ve dar alan maçı ile sona erdi.Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken,Tedavisi tamamlanan Bahadır Öztürk ise takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor, sezon başından itibaren ilk defa tam kadroya yakın futbolcu sayısıyla çalışmalara başladı. Hırvat teknik adam, dün idman sonunda teknik ekibiyle ayak üstü toplantı yaparak taktik planları konuştu.